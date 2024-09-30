Аман (Кяйвяряйнен) Анна Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аман (Кяйвяряйнен) Анна Генриховна

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.08.1928

Муж: Аман Адам Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1929

Дочь: (Аман) Лайна Адамовна

Отец ребёнка: Аман Адам Яковлевич

Рождение ребёнка
12.09.1936

Сын: Аман Эйнар Адамович

Отец ребёнка: Аман Адам Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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