Аман (Кяйвяряйнен) Анна Генриховна
Место рождения
Дата рождения20.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.08.1928
Муж: Аман Адам Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1929
Дочь: (Аман) Лайна Адамовна
Отец ребёнка: Аман Адам Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1936
Сын: Аман Эйнар Адамович
Отец ребёнка: Аман Адам Яковлевич
Смерть
Неизвестно