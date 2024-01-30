Семенцова Светлана Григорьевна
Место рождения
Дата рождения27.01.2065
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2065
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.2091
Сын: Семенцов Августин Милославович
Отец ребёнка: Семенцов Милослав Мирославович
Рождение ребёнка
10.07.2093
Дочь: Семенцова Эсмеральда Милославовна
Отец ребёнка: Семенцов Милослав Мирославович