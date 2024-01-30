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Семенцова Светлана Григорьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.01.2065

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2065

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенцов Милослав Мирославович

Рождение ребёнка
09.04.2091

Сын: Семенцов Августин Милославович

Отец ребёнка: Семенцов Милослав Мирославович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.07.2093

Дочь: Семенцова Эсмеральда Милославовна

Отец ребёнка: Семенцов Милослав Мирославович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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