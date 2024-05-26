Кокорин Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Кокорина (Кокорина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибикова Кокорина Юлия

Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Николай

Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Кокорина Галина

Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край

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