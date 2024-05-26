Кокорин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Кокорина (Кокорина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова Кокорина Юлия
Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Николай
Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Кокорина Галина
Мать ребёнка: Кокорина Овечкина Софья Григорьевна