Nachmansohn (Haikina) Sofia Semenovna
женский, родилась 30.05.1923, Russia, Samara (Kuybishev)
умерла 09.09.2012, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
ОтецHaikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)1887 г.р.
МатьHaikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna20.09.1890 г.р.
Супруги
Nachmansohn Boris Samuilovich02.12.1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923
Russia, Samara (Kuybishev)
Место жительства
Неизвестно
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Бракосочетание
21.06.1951
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nachmansohn Boris Samuilovich
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
08.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nachmansohn Boris Samuilovich
Russia, Orenburg
Смерть
09.09.2012
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)