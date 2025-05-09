Nachmansohn (Haikina) Sofia Semenovna 30.05.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Nachmansohn (Haikina) Sofia Semenovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 30.05.1923, Russia, Samara (Kuybishev)

умерла 09.09.2012, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Отец
Haikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)1887 г.р.
Мать
Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna20.09.1890 г.р.
Супруги
Nachmansohn Boris Samuilovich02.12.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1923

Отец: Haikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)

Мать: Haikina (Sorkina) Fanya (Feyga) Emmanuilovna

Russia, Samara (Kuybishev)

Место жительства
Неизвестно
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Бракосочетание
21.06.1951

Муж: Nachmansohn Boris Samuilovich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nachmansohn Boris Samuilovich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
08.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nachmansohn Boris Samuilovich

Russia, Orenburg

Смерть
09.09.2012
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Причина смерти: Natural / Old Age

Мы используем куки для улучшения работы сайта.