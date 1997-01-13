Гудь (Давыдова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудь (Давыдова) Татьяна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

13.01.1997

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Муж

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1997

Отец: Давыдов Андрей

Мать: (Давыдова) Елена

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2014 по 30.07.2019
Самара, Самара, Самарская область
Высшее профессиональное образование | Архитектурный факультет, бакалавр | АСА СамГТУ
Образование
С 01.10.2017 по 01.02.2019
Самара, Самара, Самарская область
Дополнительное образование | Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций | АСА СамГТУ
Бракосочетание
29.08.2020

Муж: Гудь Илья

Самара, Самара, Самарская область

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