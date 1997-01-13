Гудь (Давыдова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения13.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1997
Отец: Давыдов Андрей
Мать: (Давыдова) Елена
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2014 по 30.07.2019
Высшее профессиональное образование | Архитектурный факультет, бакалавр | АСА СамГТУ
Образование
С 01.10.2017 по 01.02.2019
Дополнительное образование | Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций | АСА СамГТУ