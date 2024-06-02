Дмитриевна (--) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевна (--) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Дмитриев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Дмитриевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Дмитриева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Дмитриевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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