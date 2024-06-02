Дмитриевна (--) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1904
Сын: Дмитриев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
11.10.1905
Дочь: Дмитриева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно