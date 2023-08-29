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Гагачкина Мавра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гагачкин Кузьма Петрович

Мать: Гагачкина Феодосия Федоровна

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