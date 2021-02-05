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Ельников Сергей Васильевич

Место рождения

Россия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово

Дата рождения

10.01.1936

Дата смерти

05.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936

Отец: Ельников Василий Петрович

Мать: Ельникова Анна Алексеевна

Россия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово
Рождение ребёнка
16.01.1961

Сын: Ельников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Нина Гавриловна

Россия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово
Рождение ребёнка
17.12.1977

Сын: Ельников Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова Нина Гавриловна

Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельникова Нина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
05.02.2021
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