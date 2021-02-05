Ельников Сергей Васильевич
Место рожденияРоссия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово
Дата рождения10.01.1936
Дата смерти05.02.2021
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936
Россия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово
Рождение ребёнка
16.01.1961
Сын: Ельников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ельникова Нина Гавриловна
Россия, Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово
Рождение ребёнка
17.12.1977
Сын: Ельников Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Ельникова Нина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.2021