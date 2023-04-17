Кузьмина (Пугинская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1930
Сын: Кузьмин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович
Смерть
Неизвестно