Кузьмина (Пугинская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Пугинская) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Кузьмин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Макарович

Смерть
Неизвестно
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