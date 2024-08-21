Гордеев Феодор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Феодор Иванов

Гордеев Феодор Иванов

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

06.06.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1913 ст.

Отец: Гордеев Иван Сергеев

Мать: Гордеева Анна Викторова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Иван Сергеев Гордеев и законная его жена Анна Викторова,оба православные
Крещение
07.06.1913 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки запасной рядовой Александр Трофимов Прокудинов и крестьянская девица деревни Нератовки Евфимия Романова Ширяева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.