Гордеев Феодор Иванов
Место рождения
Дата рождения06.06.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1913 ст.
Отец: Гордеев Иван Сергеев
Мать: Гордеева Анна Викторова
Деревни Нератовки крестьянин Иван Сергеев Гордеев и законная его жена Анна Викторова,оба православные
Крещение
07.06.1913 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки запасной рядовой Александр Трофимов Прокудинов и крестьянская девица деревни Нератовки Евфимия Романова Ширяева
Смерть
Неизвестно