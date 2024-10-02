Roh (Reich) Elisabeth Jacobina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Roh (Reich) Elisabeth Jacobina

Место рождения

НовоСаратовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Reich ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Roh Christoph Friedrich

Рождение ребёнка
29.05.1835

Дочь: (Roh) Christine Charlotte

Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich

Рождение ребёнка
27.06.1839

Дочь: (Roh) Christine Charlotte

Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich

Рождение ребёнка
24.05.1841

Дочь: (Roh) Friederike Louise

Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich

Смерть
Неизвестно

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