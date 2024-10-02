Roh (Reich) Elisabeth Jacobina
Место рожденияНовоСаратовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Reich ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1835
Дочь: (Roh) Christine Charlotte
Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich
Рождение ребёнка
27.06.1839
Дочь: (Roh) Christine Charlotte
Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich
Рождение ребёнка
24.05.1841
Дочь: (Roh) Friederike Louise
Отец ребёнка: Roh Christoph Friedrich
Смерть
Неизвестно