Вагаль Иван Альпович
мужской, родился 27.09.1947, Малиновка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Супруги
Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна24.06.1952 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Малиновка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1978
Рождение ребёнка
07.06.1980
Рождение ребёнка
20.07.1985
Рождение ребёнка
16.01.1989