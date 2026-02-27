Вагаль Иван Альпович 27.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вагаль Иван Альпович

Автор
АС
Стрежбецкая - Смагина А.

мужской, родился 27.09.1947, Малиновка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Супруги
Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна24.06.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Развод
Неизвестно

Жена: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Рождение ребёнка
07.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Едет, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
07.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Едет, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
20.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Едет, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
16.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурова (Пономарева) Татьяна Грациановна

Едет, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

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