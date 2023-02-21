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Якунина Ксения Ивановна

Место рождения

Елизаветовка, Калужская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Якунин Иван Андреевич

Мать: Якунина Олимпиада Игнатьева

Елизаветовка, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Михайлович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
06.07.1950

Сын: Якунин Николай Романович

Отец ребёнка: Кулаков Роман Иосифович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
24.11.1953

Муж: Кулаков Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кулаков Виктор Романович

Отец ребёнка: Кулаков Роман Иосифович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Афанасий Михайлович

Смерть
1999
Алексин, город Алексин, Тульская область
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