Якунина Ксения Ивановна
Место рожденияЕлизаветовка, Калужская губерния
Дата рождения1915
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Якунин Иван Андреевич
Елизаветовка, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1950
Отец ребёнка: Кулаков Роман Иосифович
Бракосочетание
24.11.1953
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Кулаков Роман Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999