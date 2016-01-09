Джопуа Рушни Кукуевич
Место рожденияАбхазская АССР село Члоу
Дата рождения25.02.1934
Дата смерти09.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934
Отец: Джопуа Кукуиа Даутович
Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
14.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лакоба Арда Михайловна
Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Джопуа Шазина Рушниевна
Мать ребёнка: не указана
Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
28.03.1964
Мать ребёнка: не указана
Абхазская АССР город Сухуми
Смерть
09.01.2016