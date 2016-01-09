Джопуа Рушни Кукуевич 25.02.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Джопуа Рушни Кукуевич

Место рождения

Абхазская АССР село Члоу

Дата рождения

25.02.1934

Дата смерти

09.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1964 г.р.

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934

Отец: Джопуа Кукуиа Даутович

Мать: Тордуа Сакурина Хакуцовна

Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
14.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лакоба Арда Михайловна

Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Джопуа Шазина Рушниевна

Мать ребёнка: не указана

Абхазская АССР село Члоу
Рождение ребёнка
28.03.1964

Сын: Джопуа Батал Рушниевич

Мать ребёнка: не указана

Абхазская АССР город Сухуми
Смерть
09.01.2016

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