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Таня
Таня
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Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Не указана
Дети
Ринат
Рома
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Александр
Мать: не указана
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Сын:
Рома
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ринат
Отец ребёнка: не указан
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