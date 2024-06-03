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Скляров Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1945

Отец: Скляров Иван Маркович

Мать: Дудник Вера Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1970

Сын: Скляров Виталий Олегович

Мать ребёнка: Бойко Татьяна Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1979

Дочь: Склярова Оксана Олеговна

Мать ребёнка: Бойко Татьяна Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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