Скляров Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1945
Отец: Скляров Иван Маркович
Мать: Дудник Вера Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1970
Мать ребёнка: Бойко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1979
Дочь: Склярова Оксана Олеговна
Мать ребёнка: Бойко Татьяна Николаевна