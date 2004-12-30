Кривошеев Александр Яковлевич 14.07.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Александр Яковлевич

Место рождения

Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.07.1965

Дата смерти

30.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965

Отец: Кривошеев Яков Петрович

Мать: Кривошеева Фаина Николаевна

Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.02.1988

Сын: Кривошеев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кривошеева (Ефремова) Ирина Вениаминовна

Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеева (Ефремова) Ирина Вениаминовна

Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
30.12.2004
Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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