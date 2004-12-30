Кривошеев Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1965
Дата смерти30.12.2004
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965
Рождение ребёнка
23.02.1988
Сын: Кривошеев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кривошеева (Ефремова) Ирина Вениаминовна
Рождение ребёнка
08.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривошеева (Ефремова) Ирина Вениаминовна
Смерть
30.12.2004