Карпухина (Гуреева) Лидия
Место рожденияс.Новопокровка, Балашовский р-он, Саратовская обл.
Дата рождения19.08.1937
Дата смерти09.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1963
Сын: Карпухин Николай
Отец ребёнка: Карпухин Александр
Рождение ребёнка
12.10.1971
Сын: Карпухин Дмтрий
Отец ребёнка: Карпухин Александр
Бракосочетание
07.11.1973
Муж: Карпухин Александр
Смерть
09.09.2015
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно