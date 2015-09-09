Карпухина (Гуреева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Гуреева) Лидия

Место рождения

с.Новопокровка, Балашовский р-он, Саратовская обл.

Дата рождения

19.08.1937

Дата смерти

09.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
19.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1963

Сын: Карпухин Николай

Отец ребёнка: Карпухин Александр

Рождение ребёнка
12.10.1971

Сын: Карпухин Дмтрий

Отец ребёнка: Карпухин Александр

Бракосочетание
07.11.1973

Муж: Карпухин Александр

Смерть
09.09.2015
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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