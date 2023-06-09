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Иван Михайлович

Место рождения

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
06.11.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.11.1889 Устья крестьянский сын Иван Иванович Рудница д., Спицинская волость крестьянская дочь Феодосия Ивановна по жениху Гдов мещанин Александр Самсонович по жениху Мака... Показать все
Смерть
Неизвестно

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