Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
06.11.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.11.1889 Устья крестьянский сын Иван Иванович Рудница д., Спицинская волость крестьянская дочь Феодосия Ивановна по жениху Гдов мещанин Александр Самсонович по жениху Мака... Показать все
Смерть
Неизвестно