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Прасковья Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Около 1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.06.1812 ст.

Муж: Новиков Александр Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1816 ст.

Сын: Новиков Яков Александров

Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1817 ст.

Сын: Трофим Александров

Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1820 ст.

Сын: Новиков Филипп Александров

Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1824 ст.

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1830 ст.

Дочь: Аксинья Александрова

Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1841 ст.
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
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