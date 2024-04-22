Прасковья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиОколо 1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Бракосочетание
16.06.1812 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1816 ст.
Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1817 ст.
Сын: Трофим Александров
Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1820 ст.
Сын: Новиков Филипп Александров
Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1824 ст.
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов
Рождение ребёнка
10.01.1830 ст.
Дочь: Аксинья Александрова
Отец ребёнка: Новиков Александр Иванов
Смерть
Около 1841 ст.
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния