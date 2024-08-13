Фомин Виктор Николаевич 27.09.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Виктор Николаевич

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Место рождения

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.09.1952

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1984 г.р.

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1952

Отец: Фомин Николай Иванович

Мать: Фомина (Хабарина) Мария Захаровна

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1959 по 1971
Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 31.07.1971 по 09.07.1979
Харьков, Харківська область
Первое харьковское авиационное техническое училище. Курсант
Военная служба
С 01.09.1974 по 26.04.1979
ВЧ 82377. Вернойхен ГДР
Бракосочетание
22.03.1975

Жена: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
14.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

ГДР, г. Потсдам
Место жительства
С 1982
Рассвет, город Тула, Тульская область
Рассветская птицефабрика
Рождение ребёнка
23.03.1984

Дочь: (Фомина) Мария Викторовна

Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна

Рассвет, город Тула, Тульская область

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