Фомин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1952
Место жительства
С 1959 по 1971
Образование
С 31.07.1971 по 09.07.1979
Харьков, Харківська область
Первое харьковское авиационное техническое училище. Курсант
Военная служба
С 01.09.1974 по 26.04.1979
ВЧ 82377. Вернойхен ГДР
Бракосочетание
22.03.1975
Рождение ребёнка
01.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна
ГДР, г. Потсдам
Рождение ребёнка
14.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна
ГДР, г. Потсдам
Место жительства
С 1982
Рассветская птицефабрика
Рождение ребёнка
23.03.1984
Дочь: (Фомина) Мария Викторовна
Мать ребёнка: Фомина (Платонова) Нина Григорьевна