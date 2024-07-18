Касьянов Яков Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянов Яков Савельевич

Касьянов Яков Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Касьянов Савелий Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1884

Жена: (Родичкина) Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
11.01.1887

Дочь: Касьянова Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: (Родичкина) Татьяна Семенова

Быковка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Восприемники Села Тепловки крестьянин Дементий Семёнов Родичкин и деревни Быковка крестьянская девица Агафия Савельева Кассиянова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.