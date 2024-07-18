Касьянов Яков Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Касьянов Савелий Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1884
Рождение ребёнка
11.01.1887
Дочь: Касьянова Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: (Родичкина) Татьяна Семенова
Быковка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Восприемники Села Тепловки крестьянин Дементий Семёнов Родичкин и деревни Быковка крестьянская девица Агафия Савельева Кассиянова
Смерть
Неизвестно