Гордон Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордон Израиль
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковоз (Гордон) Тамара
Мать ребёнка: Гордон (Сангурская) Лия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордон (Сангурская) Лия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Гордон) Белла
Мать ребёнка: Гордон (Сангурская) Лия
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва