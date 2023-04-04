Гордон Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон Борис

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордон Израиль

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковоз (Гордон) Тамара

Мать ребёнка: Гордон (Сангурская) Лия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордон (Сангурская) Лия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Гордон) Белла

Мать ребёнка: Гордон (Сангурская) Лия

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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