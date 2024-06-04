Берестова Арина Сидорова
Место рождениядер. Святопольская, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Берестова) Устинья Петрова
Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Берестова) Прасковья (Ст) Петрова
Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Берестова) Прасковья (Мл) Петрова
Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов
Смерть
После 1762