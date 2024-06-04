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Берестова Арина Сидорова

Место рождения

дер. Святопольская, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Петр Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Берестова) Устинья Петрова

Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Берестова) Прасковья (Ст) Петрова

Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Берестова) Прасковья (Мл) Петрова

Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Берестов Никита Петров

Отец ребёнка: Берестов Петр Михайлов

Смерть
После 1762

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