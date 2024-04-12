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Савинкина Зиновия Шестакова

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кряквин Ефим Антонович

Мать: Кряквина Ирина Авксентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Савинкин Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович

Смерть
Неизвестно
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