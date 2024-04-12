Савинкина Зиновия Шестакова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
01.07.1846
Дочь: Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Савинкин Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Савинкин (рекрут С 1854) Кондратий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно