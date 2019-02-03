Подукова Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подукова Лариса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.19

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.19

Отец: Смирных Сергей

Мать: Смирных Вера Ивановна

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