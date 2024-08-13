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Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов ... Родионович

Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Сын: Власов Павел Родионович

Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Власова (Власова) Матрона Родионовна

Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Власов Иван Родионович

Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Власова (Власова) Варвара Родионовна

Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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