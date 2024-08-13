Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Власова (Власова) Матрона Родионовна
Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Власова (Власова) Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Власов Родион Григорьевич