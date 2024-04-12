Трофимов Мефодий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Мефодий Федотович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Был призван в 1942 г. Центральным РВК Узбекской ССР, г. Ташкент, Центральный р-н. Рядовой. Погиб по дороге на фронт - эшелон, где он ехал, был обстрелян. (пропал без вести). Официально -пропал без вес... Показать все
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