Трофимов Мефодий Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Смерть
Неизвестно
Был призван в 1942 г. Центральным РВК Узбекской ССР, г. Ташкент, Центральный р-н. Рядовой. Погиб по дороге на фронт - эшелон, где он ехал, был обстрелян. (пропал без вести). Официально -пропал без вес... Показать все