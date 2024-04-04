Первая Жена Евфимия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Евфимия Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

08.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1830 Жена его Офимья Семенова 40 МК-1831 Кто имянно померли. 08.02.1831 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Ивана Васильева жена Офимья Семенова Оная уме... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Устина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1833 Устинья 17 Восприемница!!! МК-1835 14/15.07.1835 Четырнатцатаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Евстафия Васильева и законной его жены Марфы Лавр... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1833 Наталья 12 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Падчерицы ее Наталья Иванова 29 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Натальи нет
Рождение ребёнка
1825

Сын: Данил Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1833 Данил 8 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Дании Иванов 25 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Пасынок если Даниил Иванов 29 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1833 Мавра 5 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Падчерицы ее Мавра Иванова 22 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 -- ИВ-1854 Падчерица ея Мавра Иванова 26 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
08.02.1831
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1831 Кто имянно померли. 08.02.1831 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Ивана Васильева жена Офимья Семенова Оная умершая погребена священником Иаковым П... Показать все
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