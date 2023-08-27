Козленко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.?
Дочь: Козленко (Колмакова) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Колмакова (Павлова) Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1980
Дочь: Бродникова (Колмакова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Колмакова (Павлова) Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно