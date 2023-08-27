Козленко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козленко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.?

Дочь: Козленко (Колмакова) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Колмакова (Павлова) Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова (Павлова) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1980

Дочь: Бродникова (Колмакова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Колмакова (Павлова) Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно

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