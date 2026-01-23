Гагарина (Вольф) Екатерина Карловна 09.04.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарина (Вольф) Екатерина Карловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.04.1902, Вроцлав

умерла 27.12.1988, город Оберурзель, Верхний Таунус, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия

Супруги
Гагарин Ростислав Григорьевич08.10.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1933

Муж: Гагарин Ростислав Григорьевич

Смерть
27.12.1988
город Оберурзель, Верхний Таунус, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия

Место погребения: Neroberg, Wiesbaden, Darmstadt, Hesse, Germany

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