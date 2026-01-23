Гагарина (Вольф) Екатерина Карловна
женский, родилась 09.04.1902, Вроцлав
умерла 27.12.1988, город Оберурзель, Верхний Таунус, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия
Супруги
Гагарин Ростислав Григорьевич08.10.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1933
Смерть
27.12.1988
город Оберурзель, Верхний Таунус, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия