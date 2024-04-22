Сергей Филатович (Филимонович)
Место рождения
Дата рождения1640
Дата смерти1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Филат Константинович
Рождение ребёнка
1659
Сын: Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1675
Сын: Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
1680
Дочь: Марья Сергеевна
д. Плавно, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1685
Сын: Иван Сергеевич
д. Плавно, Поникольская волость
Смерть
1716