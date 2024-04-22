Сергей Филатович (Филимонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Филатович (Филимонович)

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1640

Дата смерти

1716

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Филат Константинович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1659

Сын: Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Борис Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Дочь: Марья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

д. Плавно, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1685

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Плавно, Поникольская волость
Смерть
1716
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