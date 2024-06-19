Ситников Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1946
Отец: Ситников Виктор Иванович
Мать: Ситникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1970
Дочь: Семенюк (Ситникова) Ольга
Мать ребёнка: Ситникова (Мещерякова) Альбина Валентиновна
Рождение ребёнка
28.01.1979
Сын: Ситников Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Ситникова (Мещерякова) Альбина Валентиновна