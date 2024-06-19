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Ситников Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1946

Отец: Ситников Виктор Иванович

Мать: Ситникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1970

Дочь: Семенюк (Ситникова) Ольга

Мать ребёнка: Ситникова (Мещерякова) Альбина Валентиновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1979

Сын: Ситников Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Ситникова (Мещерякова) Альбина Валентиновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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