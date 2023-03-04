Шихова Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно