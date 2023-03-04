Шихова Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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