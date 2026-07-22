(Вакорина) МАРИНА ВИКТОРОВНА
женский, родилась 1938
умерла 2014
Супруги
Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ1933 г.р.
Дети
Огородников АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ1958 г.р.
(Огородникова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА1967 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Огородников АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1967
Дочь: (Огородникова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Смерть
2014