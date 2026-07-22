(Вакорина) МАРИНА ВИКТОРОВНА 1938 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вакорина) МАРИНА ВИКТОРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1938

умерла 2014

Супруги
Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ1933 г.р.
Дети
Огородников АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ1958 г.р.
(Огородникова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

Бракосочетание
1957

Муж: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1958

Сын: Огородников АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1967

Дочь: (Огородникова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Огородников СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

Смерть
2014

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