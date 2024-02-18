Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Емельян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Тишкина) Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Тишкин Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно

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