Картышова (Садчикова) Татьяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картышова (Садчикова) Татьяна Терентьевна

Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.01.1888 ст.

Дата смерти

02.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888 ст.

Отец: Садчиков Терентий Егорович

Мать: Садчикова Дарья Игнатовна

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.01.1888 ст.
Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Восприемники крестьянин Петр Иванович Чистяков и крестьянка Дарья Лупповна Соколова
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Муж: Шмачков Егор Иванович

Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Шатская Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Шмачков Егор Иванович

Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.06.1975
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Острое нарушение мозгового кровообращения. Свидетельство о смерти I-ЕР 318972

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