Картышова (Садчикова) Татьяна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1888 ст.
Дата смерти02.06.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888 ст.
Крещение
05.01.1888 ст.
Восприемники крестьянин Петр Иванович Чистяков и крестьянка Дарья Лупповна Соколова
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Шатская Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Шмачков Егор Иванович
Смерть
02.06.1975
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Острое нарушение мозгового кровообращения. Свидетельство о смерти I-ЕР 318972