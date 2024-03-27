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Хакимов Шарафутдин

Место рождения

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.

Дата рождения

1879

Дата смерти

15.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Тимергалиев Хаким

Мать: не указана

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
10.05.1910

Сын: Хакимов Шаех Шарафутдинович

Мать ребёнка: Хакимова Минекамал Жамиловна

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Минекамал Жамиловна

Смерть
15.06.1964
д.Старое Сляково, Красноборский район, ТАССР
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