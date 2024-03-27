Хакимов Шарафутдин
Место рожденияд.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Дата рождения1879
Дата смерти15.06.1964
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Тимергалиев Хаким
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
10.05.1910
Сын: Хакимов Шаех Шарафутдинович
Мать ребёнка: Хакимова Минекамал Жамиловна
д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1964
д.Старое Сляково, Красноборский район, ТАССР