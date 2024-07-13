Митиш Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1977
Отец: Митиш Анатолий Георгиевич
Мать: Митиш Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.2006
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2011
Сын: Митиш Срегей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2011
Сын: Митиш Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана