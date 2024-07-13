Митиш Александр Анатольевич 23.12.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митиш Александр Анатольевич

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1977

Отец: Митиш Анатолий Георгиевич

Мать: Митиш Любовь Михайловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митиш (Гунаева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.2006

Сын: Митиш Егор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.2011

Сын: Митиш Срегей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.2011

Сын: Митиш Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

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