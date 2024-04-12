Иванова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ефимия

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иванов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иванов Ананий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Иванов Абрам Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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