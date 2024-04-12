Иванова Ефимия
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иванов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно