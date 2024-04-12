Лузукова Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лазуков Александр Захарович
Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович
Рождение ребёнка
27.03.1925
Дочь: Щукина Зоя Захаровна
Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Воропанова Раиса Захаровна
Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1940
Коканд, Узбекистан