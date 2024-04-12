Лузукова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузукова Анастасия Александровна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лазуков Александр Захарович

Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1925

Дочь: Щукина Зоя Захаровна

Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Воропанова Раиса Захаровна

Отец ребёнка: Лузуков Захар Карп(л)ович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузуков Захар Карп(л)ович

Смерть
До 1940
Коканд, Узбекистан
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