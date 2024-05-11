Серк Аксель Георг Петер Петрович 30.08.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серк Аксель Георг Петер Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1856

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1891

Сын: Серк Виктор Акселевич

Мать ребёнка: Серк (Гнилински) Анна Антоновна

ст. Варварополье, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище

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