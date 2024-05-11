Серк Аксель Георг Петер Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1856
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1891
Мать ребёнка: Серк (Гнилински) Анна Антоновна
ст. Варварополье, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище