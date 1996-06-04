Дядькина (Духопельникова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1912
Дата смерти04.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Рождение ребёнка
26.03.1932
Дочь: Юматова Эвелина Васильевна
Отец ребёнка: Дядькин Василий Тихонович
Большая Орловка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
04.06.1996
Гуково, город Гуково, Ростовская область