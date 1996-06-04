Дядькина (Духопельникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядькина (Духопельникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

04.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.03.1932

Дочь: Юматова Эвелина Васильевна

Отец ребёнка: Дядькин Василий Тихонович

Большая Орловка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
04.06.1996
Гуково, город Гуково, Ростовская область
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