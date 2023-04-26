Андрей Антипин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Антипин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1685 и 1690 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Антип Петров

Мать: Катерина Овдеева

Смерть
Неизвестно
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