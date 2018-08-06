Каримова (Шамигулова) Фавзия Файзрахмановна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения02.09.1928
Дата смерти06.08.2018
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928
Отец: Шамигулов Файзрахман
Мать: Шамигулова Хадича
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.2018
с.Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ