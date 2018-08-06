Каримова (Шамигулова) Фавзия Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Шамигулова) Фавзия Файзрахмановна

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

02.09.1928

Дата смерти

06.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1928

Отец: Шамигулов Файзрахман

Мать: Шамигулова Хадича

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Юлдуз Мухарлямович

Смерть
06.08.2018
с.Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
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