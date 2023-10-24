Никитина Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1980
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1982
Дочь: Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1989
Дочь: Никитина-Чистухина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно