Никитина Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1980

Сын: Никитин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1982

Дочь: Никитина-Шакиладзе Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
19.07.1989

Дочь: Никитина-Чистухина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Алексей Петрович

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