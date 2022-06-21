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Константинов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Екатерина Дементьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Вторая жена Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Константинов Фома Сергеевич

Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Константинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Константинов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
Неизвестно

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