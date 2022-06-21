Константинов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Константинов Фома Сергеевич
Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Константинов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Константинов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Константинова Дарья Александровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
Неизвестно