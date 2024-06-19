Арефий Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1809
Сын: Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1812
Сын: Иван Арефьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1816
Сын: Игнатий
Мать ребёнка: не указана