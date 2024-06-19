Арефий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1809

Сын: Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1812

Сын: Иван Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1814

Сын: Арефьев Григорий Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1816

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: не указана

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