Башмолкин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти21.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Башмолкин Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Башмолкин Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Башмолкин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Башмолкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна
Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Блокада