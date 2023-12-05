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Башмолкин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

21.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Башмолкин Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Башмолкин Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Башмолкин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Башмолкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Башмолкина Прасковья Филипповна

Аполишено, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башмолкина Прасковья Филипповна

Смерть
21.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Блокада
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