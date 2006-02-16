Фролов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1938
Дата смерти16.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1938
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1969
Дочь: Тилинина (Фролова) Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Холина Фролова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1974
Дочь: Сафонова (Фролова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Холина Фролова Валентина Николаевна
Смерть
16.02.2006