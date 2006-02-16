Фролов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1938

Дата смерти

16.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1938

Отец: не указан

Мать: Самохвалова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1969

Дочь: Тилинина (Фролова) Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Холина Фролова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1974

Дочь: Сафонова (Фролова) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Холина Фролова Валентина Николаевна

Смерть
16.02.2006

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